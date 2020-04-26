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В Кремле заявили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле заявили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели
Фото: pixabay.com

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что с большой вероятностью выступление Путина состоится на следующей неделе и будет включать в себя оценку дальнейших перспектив.

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сообщил Песков.

Ранее в Совете Федерации допустили возможность продления режима всеобщей самоизоляции в мае.

АБ

Общество

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции необходимо продлить еще минимум на две недели.

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