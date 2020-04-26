В Кремле заявили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что с большой вероятностью выступление Путина состоится на следующей неделе и будет включать в себя оценку дальнейших перспектив.
«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сообщил Песков.
Ранее в Совете Федерации допустили возможность продления режима всеобщей самоизоляции в мае.