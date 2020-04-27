Названы возможные сроки продления самоизоляции

Аргументы Недели → Политика 13+

27 апреля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании регионального штаба сообщил, что режим самоизоляции могут продлить до 11 мая. Об этом он заявил в воскресенье, 26 апреля.

«... продление режима нерабочих дней как минимум до 11 мая», - высказал он.

Кроме того, Кувшинников рассказал, что президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к народу по коронавирусу во вторник, 28 апреля. Его слова подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, который тоже ожидает выступления российского лидера в этот день.

«28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на совещании с губернаторами в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране на следующей неделе.