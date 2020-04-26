Академик РАН предложил продлить режим самоизоляции до 12 мая

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, академик РАН Юрий Лобзин призвал продлить режим самоизоляции для безопасности детей школьного возраста.

Юрий Лобзин считает, что ограничения следует продлить до 12 мая. При этом врач отметил, что режим самоизоляции не будет продолжаться до создания вакцины.

«Ну а дальше, после 12, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают», - пояснил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков объяснил, как Россия будет выходить из режима ограничений.

Кроме того, продлить самоизоляцию призывают глава Роспотребнадзора Анна Попова и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.