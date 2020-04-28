Володин объяснил, почему поголовная раздача денег населению в период пандемии не принесет пользы

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28 апреля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это «реально не спасает людей в период пандемии».

«27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысяч долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», – заявил Володин.

При этом он отметил, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения у них не соответствует той демократии, которую они проповедуют.

«Когда мы говорим о здравоохранении и медицине, здравоохранение, как жизнь показала, в России лучше, чем в США, несмотря на то, что у них медицина многого достигла, и где‑то даже больше, чем наша», – считает председатель ГД.

Ранее вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев заявил, что картина поддержки малого и среднего предпринимательства достаточно тревожная.