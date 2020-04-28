Гордеев: Картина поддержки малого и среднего предпринимательства достаточно тревожная

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28 апреля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Фото: сайт Госдума РФ

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев на встрече руководства ГД и лидеров думских фракций с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной и банкирами обратил внимание на вопросы господдержки малого и среднего предпринимательства.

По его словам, на сегодня беспроцентные займы для малого и среднего предпринимательства займов получили всего 2% от числа пострадавших организаций МСП.

«Я напомню, что правительственная комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства заседала 27 марта, то есть месяц назад, где были рассмотрены и одобрены все эти виды поддержки», – обратил внимание Гордеев, назвав ситуацию «достаточно тревожной картиной».

Он отметил, что прошел месяц, и такая скорость вызывает тревогу.

«На сегодня получен отказ в таких займах в 98% случаев. Организации показывают, что 45% отказов получены из‑за того, что не соответствуют ОКВЭД, они не включены в перечень, хотя предприятия пострадали, и 30% – отсутствие у заявителей так называемого зарплатного проекта и ряд других факторов», – отметил Гордеев, предложив банкам обратить на это внимание и проанализировать ситуацию.

Ранее на этой же встрече Сергей Миронов назвал микрофинансовые организации полукриминальными ростовщическими конторками