Миронов назвал микрофинансовые организации полукриминальными ростовщическими конторками

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28 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сергей Миронов. Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме предложили подумать над ограничением работы коллекторов в период пандемии. Об этом было заявлено в ходе встречи руководства ГД и лидеров думских фракций с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратил внимание также на проблему микрофинансовых организаций, в которых «люди делают займы под огромные проценты в период кризиса».

«Сегодня, если называть вещи своими именами, это полукриминальные ростовщические конторки в самом плохом смысле этого слова», – заявил парламентарий.

По его словам, в марте на треть возросло количество микрозаймов по сравнению с тем же периодом прошлого года, «потому что люди хотят есть и ищут эти микрозаймы».

«Я считаю, что нужно давно полностью запретить всю деятельность микрофинансовых организаций», – добавил Миронов.

Ранее Госдума выступила против переноса майских праздников из-за пандемии.