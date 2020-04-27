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В Госдуме против переноса майских праздников из-за пандемии

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме против переноса майских праздников из-за пандемии
Фото: Парад Победы, kremlin.ru

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов оценил возможность переноса майских праздников на более поздний период из-за распространения коронавируса в России.

«Переносить 1-5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно ... Да, я понимаю, что придётся с первого по пятое число, конечно, себя ограничивать, потому как мы все равно пребываем в условиях повышенной готовности. Но мы должны отдавать себе отчёт, что дополнительный перенос - это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности», - высказал он.

Нилов отметил, что сейчас нужно расставить приоритеты: устраивать праздничные гуляния или «выкарабкаться» из кризиса после пандемии. По его словам, экономике нанесен огромный ущерб из-за продолжительной самоизоляции граждан.

«Думаю, что переносить майские праздники не нужно, потому что это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам. За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя», - поддержала коллегу член комитета Ольга Павлова.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что россияне сами захотят выйти на рабочие места после снятия ограничений, не ожидая при этом переноса праздников. 

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