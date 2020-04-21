В Госдуме оценили перенос майских праздников на лето: «Граждане уже устали сидеть дома»

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21 апреля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

фото: pixels.com

Заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев заявил, что до окончания самоизоляции нет смысла обсуждать перенос майских праздников на более поздний период.

«Этот вопрос стоит обсуждать в тот момент, когда мы поймем, когда закончится период самоизоляции наших граждан … никто не исключает, что он может продолжаться и дальше», - пояснил он.

Кроме того, Лебедев отметил, что если самоизоляцию продлят на 2-3 недели мая, то какая разница - будут майские праздники или нет. Однако, если начнется ослабление ограничительных мер, то можно рассмотреть различные варианты переноса выходных, отметил депутат. По его словам, после 30 апреля люди сами захотят вернуться на рабочие места.

«Можно эти 5-6 дней выходных засчитать людям к отпуску или перенести на лето … И так страна полтора месяца отдыхает – необходимо приступать людям к работе и выводить страну из экономического кризиса … Граждане уже устали сидеть дома», - заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что режим самоизоляции могут продлить.

16 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада и массовых праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне.