Режим самоизоляции планируется продлить

Майские праздники, вероятно, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними снова объявят нерабочими. Еще одна версия дальнейшего развития ситуации — продление до середины мая или 1 июня.
Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, считают власти.
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение COVID-19 удалось притормозить, но пик эпидемии еще не пройден.
Жители российских городов устроили виртуальные митинги.