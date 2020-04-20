Режим самоизоляции планируется продлить

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20 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Майские праздники, вероятно, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними снова объявят нерабочими. Еще одна версия дальнейшего развития ситуации — продление до середины мая или 1 июня.

Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, считают власти.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение COVID-19 удалось притормозить, но пик эпидемии еще не пройден.

Жители российских городов устроили виртуальные митинги.