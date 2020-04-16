Путин объявил о переносе с 9 мая парада Победы и массовых мероприятий к 75-летию Победы

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16 апреля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Владимир Путин сегодня объявил о переносе с 9 мая Парада победы и массовых праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Как объяснил Путин, все понимают, что такое дата 9 мая, но риски в связи с пандемией коронавирусной инфекции не позволяют начать подготовку к Параду победы. Он поручил перенести подготовку, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.

Он подчеркнул, что сейчас встал непростой, даже тяжелый выбор. "Дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна", - заявил Путин 16 апреля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что подготовка к Параду должна начаться прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. "Это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - заявил российский президент.

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу, главам силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы.