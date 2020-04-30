Инфекционист объяснил, как избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов прокомментировал возможность резкого роста заражения COVID-19 в России. Сам врач лично работает с заболевшим пациентами.

«… это заболевание серьезней, чем мы думали. Это заболевание тяжелое. Оно поражает, к сожалению, все возрастные группы - взрослых людей и молодых … Впереди майские праздники, и если мы не хотим иметь серьезный виток по заболеваемости, прошу вас соблюдать карантин, прошу вас соблюдать все те меры, о которых так много говорят ... Поэтому от того, как мы проведем эти майские праздники, многое зависит - будет ли еще дополнительный всплеск заболеваемости или нет», - высказал эксперт.

Сапронов рассказал, что потерял из-за коронавируса близкого друга, ему было 56 лет. Основываясь на своем опыте, инфекционист призывает всех граждан соблюдать режим самоизоляции. По его словам, именно от предстоящих выходных зависит, будет ли резкий рост зараженных или нет.

Ранее ученые изменили мнение о завершении пандемии коронавируса в России и других странах.

Эпидемиолог назвал сроки выхода России на пик по заболеваемости коронавирусом.