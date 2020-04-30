В Роспотребнадзоре назвали сроки пика эпидемии коронавируса

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30 апреля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.

Об этом в эфире Первого канала заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования, но говорить о выходе на плато еще рано.

Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор – это естественный солнечный свет, ультрафиолет, который, по словам Акимкина, «на любой микроорганизм действует губительно».

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в России коронавирусом болеет практически одинаковое количество мужчин и женщин.