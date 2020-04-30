Попова: В России коронавирусом болеет практически одинаковое количество мужчин и женщин

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30 апреля 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Соотношение мужчин и женщин с коронавирусом в России примерно одинаковое. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Главный санитарный врач также остановилась на проблеме тест-систем на выявление антител к коронавирусу. Единственная на сегодняшний день разработана в новосибирском центре «Вектор». Эта тест-система определяет не только наличие антител, но и концентрацию.

Другие отечественные тест-системы пока позволяют определить только наличие или отсутствие антител вообще.

Ранее Попова рассказала, что каждый пятый медик переболел после заражения коронавирусом.