Попова: В России коронавирусом болеет практически одинаковое количество мужчин и женщин

Соотношение мужчин и женщин с коронавирусом в России примерно одинаковое. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».
Главный санитарный врач также остановилась на проблеме тест-систем на выявление антител к коронавирусу. Единственная на сегодняшний день разработана в новосибирском центре «Вектор». Эта тест-система определяет не только наличие антител, но и концентрацию.
Другие отечественные тест-системы пока позволяют определить только наличие или отсутствие антител вообще.
Ранее Попова рассказала, что каждый пятый медик переболел после заражения коронавирусом.