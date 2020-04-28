Попова рассказала, что каждый пятый медик переболел после заражения коронавирусом

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28 апреля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что каждый пятый медицинский работник в Москве переболел после заражения коронавирусной инфекцией. По словам Поповой, это предварительный результат тестирования, которое началось в Москве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призывала продлить режим самоизоляции. Сегодня столичный мэр Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер до 11 мая включительно.

Президент РФ Владимир Путин, Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко призывают россиян в майские праздники отказаться от поездок к родным и близким, не собираться большими компаниями. Они попросили быть ответственными, особенно чтобы уберечь от дополнительных рисков членов семей старшего возраста. По словам Мурашко, течение апреля Минздрав фиксирует случаи заражения коронавирусом внутри семьи.

6,7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. Режим нерабочих дней продлится до 11 мая.