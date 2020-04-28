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Самоизоляция продлена в Москве до 11 мая включительно

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Самоизоляция продлена в Москве до 11 мая включительно
фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 11 мая. Ранее 28 апреля на совещании с главами регионов Владимир Путин объявил три дня между Первомаем и праздничными днями по случаю Дня Победы выходными.  Президент объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Путин очень просил россиян оставаться дома, не ходить в гости, не встречаться большими компаниями из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Собянин также призвал жителей Москвы остаться в праздники дома.

Глава мегаполиса распорядился остановить дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая. Также мэр сообщил, что детские лагеря, которые обычно открываются при школах с начала лета, не будут работать в мегаполисе до 31 июля.

ИЧ

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