Самоизоляция продлена в Москве до 11 мая включительно

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 11 мая. Ранее 28 апреля на совещании с главами регионов Владимир Путин объявил три дня между Первомаем и праздничными днями по случаю Дня Победы выходными. Президент объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Путин очень просил россиян оставаться дома, не ходить в гости, не встречаться большими компаниями из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией.
Собянин также призвал жителей Москвы остаться в праздники дома.
Глава мегаполиса распорядился остановить дистанционное обучение в Москве с 1 по 11 мая. Также мэр сообщил, что детские лагеря, которые обычно открываются при школах с начала лета, не будут работать в мегаполисе до 31 июля.