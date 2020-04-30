В России выявлено более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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30 апреля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля.

«Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольше количество заболевших выявлено в Москве – 3093, Московской области – 793, Санкт- Петербурге – 336, Республике Дагестан – 158 и Нижегородской области – 150.

Напомним, что накануне был зафиксирован 5841 случай заражения новой инфекцией.

При этом Минздрав РФ сообщил, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом не требуется никакая терапия.