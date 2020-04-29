В России число зараженных коронавирусом превысило 99,3 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 5841 случай заражения коронавирусом нового типа в 82 регионах. Об этом стало известно в среду, 29 апреля.
«Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек», - пояснили в ведомстве.
Кроме того, наибольшее количество заболевших выявлено в Москве – 2220, Московской области – 686 и Санкт-Петербурге – 290.
Общее число зараженных в России за все время составило 99 399 человек, из них 10 286 - выздоровели, 972 - умерли.
Ранее сообщалось, что ученые изменили прогноз об окончании пандемии коронавируса в России и некоторых странах мира.