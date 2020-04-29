Минздрав РФ: бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: АН

Министерство здравоохранения России сообщило, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия. Однако соблюдать двухнедельный карантин они обязаны.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», - пояснили в ведомстве на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, почти 45% зараженных COVID-19 в России не имеют клинических проявлений болезни. Всего за минувшие сутки выявлен 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах.