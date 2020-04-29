Эксперт назвал угрозу, из-за которой в России могут продлить режим самоизоляции

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29 апреля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапной отмене введенных ограничений. Однако радоваться рано, существуют риски, из-за которых самоизоляцию в стране могут продлить.

Согласно опросам, многие россияне не считают, что могут заболеть коронавирусом, передаёт Радио Sputnik. Из-за этого приближающаяся теплая погода и майские праздники могут стать причиной срыва режима самоизоляции, после чего в стране появятся тысячи новых заболевших, считает Экономист Евгений Надоршин.

«Это значит, что с улучшением погоды, а все к этому идет, россияне могут не упустить шанса "хорошо отдохнуть". Понятно, что к середине мая у нас начнут вызревать тысячи новых заболевших, что может продлить карантинные меры еще на несколько недель совершенно легко», - заявил он.