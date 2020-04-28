Путин поручил подготовить рекомендации для постепенного выхода из режима ограничений

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Владимир Путин заявил, что сейчас действия властей регионов должны быть выверенными и соразмерными уровню существующей угрозы. «Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку», - заявил президент.

Он подчеркнул, что оправданные меры в одних регионах могут навредить в других. Глава государства отметил, что в разных частях страны ситуация с коронавирусом складывается по-разному. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия и продолжат действовать, исходя из особенностей распространения болезни в своём регионе.

«Получаю правительству, Роспотребнадзору, в течение недели, к 5 мая, подготовить рекомендации … последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений», - сказал Путин. При этом он добавил, что снятие ограничительных мер будет напрямую зависеть от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза.