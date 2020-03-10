Эпидемиолог рассказал, нужно ли россиянам бояться пандемии коронавируса

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10 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, стоит ли ждать пандемии коронавируса в России и какой способ является самым эффективным для борьбы с опасной инфекцией.

«Пандемия для России - это, по крайней мере, 20 миллионов заболевших. Говорить о такой цифре не только было бы неправильно, было бы неправильно направлять систему на то, чего не будет», - заявил врач.

При этом он отметил, что самым эффективным способом борьбы с заболеванием является максимально жесткое ограничение контактов со всеми заболевшими, в том числе за границей. Медик подчеркнул, что именно эти методы применяются в стране для профилактики распространения коронавируса.