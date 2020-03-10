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Коронавирус может привести чемпионат Европы в Россию

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Коронавирус может привести чемпионат Европы в Россию
Фото: pixabay.com

Итальянский агент Марко Трабукки заявил, что матчи предстоящего Евро-2020 можно провести в России. На такую идею его натолкнул коронавирус, расходящийся по европейским странам.

«Сезон-2019/20 в серии A и Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории», - рассказал итальянец.

Он предположил, что если в России к моменту начала состязания не запретят спортивные мероприятия со зрителями, то матчи можно провести в РФ. При этом Трабукки подчеркнул, что в таком случае стоит запретить иностранным болельщикам вход на стадионы.

АБ

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