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Вице-президент УЕФА предупредил о возможной отмене из-за коронавируса чемпионата Европы по футболу

, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-президент УЕФА предупредил о возможной отмене из-за коронавируса чемпионата Европы по футболу
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Вице-президент УЕФА Мишель Ува предупредил, что чемпионат Европы по футболу могут отменить или перенести из-за угрозы продолжения распространения коронавируса.  Евро-2020 в этом году запланировано провести с 12 июня по 12 июля.

В честь 60-летнего юбилея ЧЕ -2020 примут 12 городов Старого Света: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Венгрия, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург, - сообщает URA.RU.

Как пишут петербургские СМИ, Мишель Ува подчеркнул, что проведение футбольного Чемпионата мира будет остановлено только в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

В ряде стран растет число заразившихся опасным новым вирусом, вспышка которого случилась в Китае.  В мире заболели более 80 тысяч человек, умерли более 2,5 тысяч человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сейчас нет универсальных подходов в борьбе с коронавирусом. ВОЗ не исключает возможности пандемии. 

УЕФА - союз европейских футбольных ассоциаций.

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