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В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом. Новые данные о жертвах и заболевших

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом. Новые данные о жертвах и заболевших
Niu Xisitongxunshe, globallookpress.com

В Южной Корее, по данным на среду, 25 февраля, еще 169 человек заболели новым типом коронавируса, и еще один человек погиб. На сегодняшний день общее число зараженных в Республике Корея - 1146 человек. Умерли от коронавируса COVID 2019 11 человек.

Сеул уже поднял уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
Организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения уточнила, что из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Выздоровели 22 пациента. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто приходится уже более 900 из случаев заражения в стране. Южнокорейские авиакомпании временно отменили сообщение с этим городом.

Правительство Южной Кореи намерено проверить на наличие коронавируса всех последователей секты Синчхончжи, с которой связано массовое распространение болезни в Тэгу. 

Местные СМИ пишeт о смерти 36-летнего мужчины. По данным агентства Рёнхап, у него был диагностирован цирроз печени и почечная недостаточность в последней стадии. Мужчина прибыл в Южную Корею 12 февраля на операцию по пересадке печени. Но из-за его плохого состояния здоровья операцию не сделали. Медики считают, что пациент умер из-за своей хронической болезни и выяcняют, имеет ли отношение к его кончине коронавирус.

Из-за коронавируса Европа близка к панике.

 

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