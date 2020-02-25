Коронавирус 25 февраля: ВОЗ не исключает возможности пандемии, вирус стремительно распространяется по Италии

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25 февраля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com



Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что вирус имеет потенциал пандемии, но раньше времени переживать не стоит. На данный момент в Китае заразились более 77 тысяч человек, в Южной Корее – 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22 человека.



– В понедельник в Женеве прошёл брифинг, посвященный коронавирусу, на котором выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что пока что использование термина «пандемия» не отвечает фактам и речь идет об «эпидемии в различных частях мира». Однако глава ВОЗ не исключил возможности распространения коронавируса по всем странам и континетам. Гебрейесус призвал страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях и готовиться к потенциальной пандемии». Особенную обеспокоенность вызывает резкий рост числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.



– Коронавирус продолжает распространяться по Италии. В стране выявили уже 229 случаев заражения и 7 смертей. Из-за COVID-19 в стране отменили часть показов в рамках Недели моды, последние дни Венецианского карнавала и занятия в школах. Кроме того, из-за вспышки инфекции приостановили съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима», которые проходили в Венеции.



– В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС. По этой причине с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов. Представители ВОЗ отметили, что риск повторной вспышки вируса в Китае ещё не преодолен.



– Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз объявил чрезвычайное положение в провинции Герат. Фероз отметил, что заразившимся оказался 35-летний мужчина, приехавший из иранского Кума.



– Ещё один пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер в больнице. Местные СМИ сообщают, что погибшему было 80 лет, его национальность не уточняют. Пассажир скончался в больнице, куда его перевезли после выявления симптомов смертельной болезни.



– Тем временем украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не желают эвакуироваться на родину. К настоящему моменту 24 украинца отказались возвращаться на родину. Еще с одним человеком сейчас устанавливается контакт. Все они являются членами экипажа, поэтому их обязательства определяются подписанным ранее контрактом. Кроме того, учитываются и их желания.