Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не желают эвакуироваться на родину

Почти все граждане Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, категорически не желают эвакуироваться на родину. Установлено, что на карантинном судне было 25 украинцев.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко уточнил, что два украинца сейчас находятся в больнице. Все граждане Украины, которые были на круизном лайнере, являются членами экипажа, вследствие чего их обязательства определяются подписанным ранее контрактом. Кроме того, учитываются и их желания.

К настоящему моменту 24 украинца отказались возвращаться на родину. Еще с одним человеком сейчас устанавливается контакт.