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Больницу в Казани, куда доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Больницу в Казани, куда доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия
globallookpress.com

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. Восьмерых россиян ночью самолет МЧС доставил из Японии в Россию.

16 человек, находившихся на круизном лайнере, эвакуироваться из-за коронавируса отказались. Трое из россиян заразились коронавирусом на лайнере. Как уже сообщала Татьяна Голикова, у них заболевание протекает в легкой форме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова побывала в Казани, проверила инфекционную больницу. По ее словам, общественности будут сообщать о состоянии пациентов ежедневно.

По данным Роспотребнадзора, инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Пациенты размещены в специальные боксы. Их наблюдают врачи.
Боксы будет охранять Росгвардия.

ИЧ

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Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. Восьмерых россиян ночью самолет МЧС доставил из Японии в Россию.

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян…

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