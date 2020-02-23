Больницу в Казани, куда доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. Восьмерых россиян ночью самолет МЧС доставил из Японии в Россию.
16 человек, находившихся на круизном лайнере, эвакуироваться из-за коронавируса отказались. Трое из россиян заразились коронавирусом на лайнере. Как уже сообщала Татьяна Голикова, у них заболевание протекает в легкой форме.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова побывала в Казани, проверила инфекционную больницу. По ее словам, общественности будут сообщать о состоянии пациентов ежедневно.
По данным Роспотребнадзора, инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Пациенты размещены в специальные боксы. Их наблюдают врачи.
Боксы будет охранять Росгвардия.