Диетолог рассказала, как есть сухофрукты

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15 октября 2019, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, насколько полезны сухофрукты, а также как стоит их выбирать. По ей словам, предпочтительнее всех являются чернослив и черный изюм.

Врач отметила, что сухофрукты являются «концентратом», а потому содержат больше витаминов, чем свежие фрукты. При этом концентрированным в них оказывается и содержание сахара, а потому увлекаться ими не стоит, передаёт РИА Новости.

«Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза», - рассказала диетолог. При этом она отметила, что не стоит выбирать очень «красивые» сухофрукты – они могут быть искусственно обработаны для придания товарного вида.