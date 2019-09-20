Диетологи назвали шесть простых способов сбросить вес

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20 сентября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Диетологи назвали шесть простых привычек, которые при регулярном повторении позволят легко и быстро избавиться от лишнего веса. При этом перечисленные способы не требуют больших физических, временных или материальных затрат.

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Диетологи советуют выпивать на голодный желудок стакан воды, а также стараться не пропускать завтрак – таким образом организм с самого утра включается в работу и активизируется обмен веществ. При этом в день следует устраивать по 5-6 приёмов пищи. Однако каждая порция не должна превышать 300 грамм, передаёт РенТВ. Также в день следует съедать по одному яблоку.

Что касается, физических нагрузок, то в день нужно ходить пешком не менее пяти минут. Таким образом в неделю наберется 35 минут, что является третью от минимальной аэробной нагрузки. Также для фигуры полезен ранний отход ко сну. Не обязательно полностью ломать свой график – достаточно ложиться раньше всего на десять минут, что в сумме даст лишний час сна в неделю.