В декабре 2022 года США увеличили товарооборот с Россией

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7 февраля 2023, 17:35 Источник: РИА "Новости"

доллары, unsplash.com/photos/CTsI2OuMYaM

В декабре прошлого года США увеличили экспорт в Россию до 112,8 миллиона долларов с 62,6 миллиона долларов в ноябре. Об этом свидетельствуют последние полученные данные американской статистики.

Уточняется, что в декабре 2022 года импорт из Российской Федерации США вырос до 638,4 миллиона долларов с 594,3 миллиона долларов в ноябре того же года.

Подчеркивается, однако, что на фоне антироссийских санкций, которые вводит Вашингтон в связи с конфликтом на Украине, товарооборот в последнем месяце прошлого года был значительно ниже показателей декабря 2021 года, когда американский экспорт в Россию составлял 547,3 миллиона долларов, а импорт достигал почти 1,9 миллиарда долларов.