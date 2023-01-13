Товарооборот России и Китая за 2022 год побил рекорд, увеличившись на 29,3 процента

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13 января 2023, 07:04 Источник: РИА "Новости"

порт, https://unsplash.com/photos/4aOhA4ptIY4

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем увеличился на 29,3% и побил рекорд, составив 190,271 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пятницу в главном таможенном управлении КНР.

За отчетный период Китай ввез на территорию Российской Федерации товары на сумму 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем год назад. Поставки из РФ в КНР увеличились на 43,4%, достигнув показателя 114,149 миллиарда долларов.

Отмечается, что только в декабре прошлого года уровень товарооборота стран составил 17,805 миллиарда долларов.