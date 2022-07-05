Министр экономики ФРГ Хабек рассчитывает на возобновление прокачки газа по «Северному потоку» после 21 июля

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5 июля 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во вторник сообщил, что надеется на возобновление прокачки газа по "Северному потоку" после проведения плановой инспекции в текущем месяце.

Ранее оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что с 11 по 21 июля обе нитки газопровода будут остановлены в целях проведения планового техобслуживания.

Роберт Хабек в рамках разговора с журналистами 5 июля выразил надежду на то, что вышеуказанные временные рамки будут соблюдены. Вице-канцлер ФРГ, однако, заметил, что не исключает дальнейшего снижения объемов прокачки газа, которое наблюдалось ранее.