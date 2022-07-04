Focus сообщает, что без российских поставок жителям ФРГ придется радикально экономить газ и перейти на дрова

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4 июля 2022, 19:06 Источник: РИА "Новости"

дрова, https://unsplash.com/photos/VfJ600bfjdc

Издание Focus сообщило, что критическая зависимость немецкой промышленности и населения от поставок газа из России грозит для жителей Германии серьезными последствиями в случае прекращения подачи топлива.

В материале Focus опубликованы ответы на наиболее актуальные вопросы о последствиях прекращения поставок газа из России. В статье подчеркивается, что двадцать миллионов немецких домохозяйств в настоящий момент отапливаются газом, причем 55% из них получают российское "голубое топливо". Примерно 37% импортируемого газа в ФРГ направляется на нужды промышленности, причем 15% использует химико-фармацевтическая отрасль.

При введении максимального уровня опасности из-за нехватки газа правительство Германии сможет лимитировать потребление газа и оказывать влияние на тарифы, вследствие чего стоимость топлива может увеличиться в пять-десять раз. В материале уточняется, что без отопления пережить зиму в ФРГ не удастся, поскольку в январе средние температуры в стране составляют четыре градуса ниже нуля. Жителям Германии придется выбирать, какие помещение в квартире или доме отапливать, отказаться от использования духовки и, вероятно, начать пользоваться дровами.