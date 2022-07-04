Bloomberg сообщает, что банки ФРГ ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июля 2022, 16:03 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, https://unsplash.com/photos/3cHDBvj_vZY

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило в понедельник, 4 июля, что германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из Российской Федерации.

Агентство со ссылкой на высокопоставленных работников финансовой отрасли ФРГ подчеркнуло, что банки в стране будут вынуждены откладывать дополнительные средства, чтобы при необходимости иметь возможность покрыть всплеск дефолтов, если Германию отключат от российского газа.

Такой сценарий, по мнению инсайдеров, приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы.