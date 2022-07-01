Сенатор Косачев: Украине, в отличие от России, грозит настоящий дефолт

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1 июля 2022, 11:13

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Украине, в отличие от России, грозит настоящий дефолт. На это указал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор написал в своем Telegram-канале, что Киев должен выплатить 1 сентября около 1,4 млрд долларов внешнего долга с учетом процентов. Между тем и без того треть расходных обязательств бюджета соседней страны последние годы компенсировалась за счет заимствований за рубежом, констатировал Косачев.

Согласно высказанному им мнению, Украина представляет собой «несостоявшееся и недееспособное государство». В публикации, размещенной политиком, говорится, что данный факт маскируется с помощью массированной поддержки Запада. Он при этом пытается приписать «некий виртуальный дефолт» России, отметил Константин Косачев.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что киевская сторона рассматривает возможности реструктуризации госдолга.