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Bloomberg сообщает, что к осени Киев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга, но имеет проблемы

, 07:17 Источник: РИА "Новости"

Bloomberg сообщает, что к осени Киев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов госдолга, но имеет проблемы
Киев, https://unsplash.com/photos/Gnty3Djwfns

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило утром в пятницу, что к 1 сентября текущего года Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга.

По словам источников агентства, в настоящий момент Киев рассматривает возможности реструктуризации госдолга, так как возможности финансирования уже сейчас "близки к тому, чтобы иссякнуть". В соответствии с одним из вариантов эмитент запросит держателя облигаций изменить условия ценных бумаг. Согласно другому сценарию, в качестве залога будут использоваться замороженные российские активы, хотя "остается неясной" правомерность подобных действий.

Подчеркивается, что проблема может быть решена не раньше позднего лета.

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