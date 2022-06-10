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Аргументы Недели Интервью 13+

Сенатор Андрей Климов: Госдолг США привязал к себе множество стран

, 17:15

Сенатор Андрей Климов: Госдолг США привязал к себе множество стран
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал о том, как прекратить гегемонию доллара США.

- Американский госдолг — очень хитрая система, привязавшая к себе множество стран. Страны, одолжившие деньги США, попали в ловушку, из которой нет безболезненного выхода. Российская Федерация обладает огромным количеством природных ресурсов, такая экономика может обеспечить высокую ценность национальной валюте без всякого доллара. Если иностранное государство покупает у России природные ресурсы, то пусть платит в российской валюте. Россия имеет более серьёзную основу своей денежной системы, чем любая другая страна. Осталось только доказать этот тезис мировому сообществу. Наша задача – сделать рубль прочной и надежной международной валютой, чтобы российский гражданин с рублями на карте «Мир» был самым желанным покупателем в любой стране мира, - отметил Андрей Климов.

Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Сенатор Андрей Климов: Покупаешь российский газ – заплати российский рубль».

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