Сенатор Андрей Климов: Покупаешь российский газ – заплати российский рубль

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 июня 2022, 10:59 Яков Дятлов,

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Аргументам Недели» рассказал об угрозах суверенитету России и поделился мнением о том, что может уничтожить гегемонию доллара.

- Что, на Ваш взгляд, можно назвать главной угрозой суверенитету России на современном этапе?

- В последние годы мы сталкиваемся с тотальной гибридной войной, тут невозможно выделить одну главную угрозу. Наши оппоненты судорожно ищут слабые места. В начале 2000-х годов этот поиск был более-менее размеренным и неспешным, сейчас же он представляет из себя метание из стороны в сторону. Такое поведение иностранных спецслужб заставляет нас реагировать на угрозы совершенно на другом уровне. Россия будет отстаивать свой суверенитет, потому что это главная гарантия реальной безопасности страны и социально-экономического роста. Суверенитет — это условие устойчивого развития России. На примере государства Украина можно проследить, чем грозит потеря, на первый взгляд, малой части суверенитета. Защита суверенитета – комплексная задача, требующая профессионального и системного подхода.

- Каким образом можно защитить россиян от угроз цифровых войн?

- Следует сразу разбить эту сферу на две группы. Первая – когда угроза исходит от враждебного государства или же окологосударственного формирования. Вторая – массовая киберпреступность, криминал. Методы работы этих групп похожи между собой, но перед ними ставятся совершенно различные цели. Способы защиты от угроз зависят от того, какая из групп осуществляет цифровую атаку. Защититься от организованной цифровой атаки государства-оппонента гораздо сложнее, чем от нескольких малочисленных объединений киберпреступников. На данный момент не существует средств универсальной защиты. С точки зрения законотворчества принимаются поправки к законам, ужесточающие наказание за совершенное преступление в цифровом пространстве. Зачастую киберпреступники находятся на территории других стран и не досягаемы для правосудия. Это мировая проблема.

- Какие меры могут быть предприняты для защиты граждан России за рубежом?

- В уголовном и административном кодексах РФ присутствует ряд статей, которые могут быть применены к ситуациям, возникающим с нашими гражданами и представителями русского мира за пределами Российской Федерации. Если деяния, попадающие под определенные статьи УК РФ, совершены в отношении России или её граждан за пределами Российской Федерации – это сфера влияния нашего уголовного кодекса. Мои коллеги по комиссии предложили отменить срок давности по целому ряду таких статей. Преступник должен до последнего часа своей жизни понимать, что его ждёт суровое наказание за содеянное.

- Каковы подводные камни и перспективы у сопряжения России и Китая?

- Каждая страна остаётся при своих национальных интересах. Очень важно разграничивать понятия интеграции и сопряжения. При интеграции экономика одной страны встраивается в партнерскую экономику. При сопряжении экономика каждого из государств-партнеров движется в одном направлении, поддерживая и не мешая друг другу. Смысл сопряжения состоит в том, чтобы предоставлять обоюдную возможность принимать участие в проектах партнеров, не жертвуя национальными интересами. Идея БРИКС возникла изначально давно, преобразовавшись из РИК (Россия – Индия – Китай). Это говорит о том, что сотрудничество между Россией и странами-партнерами строилось долгие годы.

- Что нужно предпринять для прекращения гегемонии доллара?

- Американский госдолг — очень хитрая система, привязавшая к себе множество стран. Страны, одолжившие деньги США, попали в ловушку, из которой нет безболезненного выхода. Российская Федерация обладает огромным количеством природных ресурсов, такая экономика может обеспечить высокую ценность национальной валюте без всякого доллара. Если иностранное государство покупает у России природные ресурсы, то пусть платит в российской валюте. Россия имеет более серьёзную основу своей денежной системы, чем любая другая страна. Осталось только доказать этот тезис мировому сообществу. Наша задача – сделать рубль прочной и надежной международной валютой, чтобы российский гражданин с рублями на карте «Мир» был самым желанным покупателем в любой стране мира.

- Как Вы можете прокомментировать успехи российского импортозамещения?

- Мы противостоим десяткам стран мира, которым поставлена цель уничтожить Россию любой ценой. У меня сложилось впечатление, что несмотря на все проблемы, мы имеем возможность преодолеть текущую сложную ситуацию. Я считаю, что не стоит гнаться за стопроцентным импортозамещением, необходимо сконцентрироваться на жизненно важных отраслях, всё остальное можно закупать у стран-партнеров. Двигатели, электроника, лекарства, программное обеспечение должны разрабатываться, производиться и собираться в России. У меня нет причин для уныния по поводу российского импортозамещения. Если подходить к решению проблем профессионально и последовательно, то никакие ограничения поставок из-за рубежа никогда не смогут нам навредить.