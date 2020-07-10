Граждане России не готовы к деноминации рубля, считает профессор Ходачек

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10 июля 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА "Политика сегодня"

Александр Ходачек, фото: twitter.com/opspb_78

Президент петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» Александр Ходачек прокомментировал идею деноминации рубля. По его мнению, Россия не готова уменьшить количество нулей на купюрах национальной валюты.

Как отметил профессор, россияне не готовы к деноминации. И напомнил о международных обязательствах, облигациях и евробондах. Если произойдет деноминация, сразу произойдет изменение в цене. "И как это будет соотноситься к курсу рубля, доллара и евро", - поинтересовался Ходачек.

Эксперт выразил несогласие с тем, что в России наблюдается рост объема наличных денег, наоборот, их не хватает. Многие в период пандемии остались без работы, поэтому большому количеству россиян нужны деньги.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля.

Аналитики заявляют, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать.