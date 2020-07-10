Экономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

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10 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля. Ранее с таким предложением выступил известный аналитик.

Напомним, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей о деноминации российской валюты в 100 раз. Главным аргументом в пользу данного шага он счел зафиксированный ЦБ РФ рост наличных денег в стране.

Станислав Волков в свою очередь заявил, что деноминация проводится после многократного и резкого обесценивания национальной валюты и наступления стабилизации. По словам эксперта, в настоящий момент подобных предпосылок в России нет. Он также заметил, что одной из причин, по которым в обращении в стране растет объем наличных, может быть снижение депозитных ставок.