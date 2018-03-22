Надежда Савченко задержана

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) вручил народному депутату Верховной рады Надежде Савченко документ о предъявленных ей обвинениях и объявил о ее задержании.

"Предлагаю вам пройти вместе со мной в управление СБУ по Киеву и Киевской области для составления протокола о задержании", — сказал Савченко сотрудник спецслужбы, отметив, что автомобиль уже ждет. Савченко предложила пройтись до управления СБУ пешком, сотрудник СБУ дал согласие.

У здания украинского парламента собрались люди. Они скандируют лозунги против президента Порошенко и генпрокурора, скандируют: "Луценко — продажная шкура" и поддерживают Савченко криками: "Герой Украины".

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко отказалась добровольно сдать депутатский мандат и звезду Героя Украины. Об этом она заявила, выступив с трибуны Рады.

Ровно два года назад, 22 марта 2016 года, российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима.

Ранее Надежда Савченко рассказала, что знает истинную причину, почему на военных складах Украины неоднократно происходили пожары и взрывы.