Савченко отказалась сдавать мандат и звезду героя

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко отказалась добровольно сдать депутатский мандат и звезду Героя Украины. Об этом она заявила, выступив с трибуны Рады. Комитет Верховной Рады согласился на арест Савченко

«Прокурор рассказал вам, что бывает от разлета бомб, а вы знаете, что тысячи людей знают на себе это? А кто-то попытался прекратить войну в Донбассе из тех, кто тут?», - выдвинула Савченко эмоциональное встречное обвинение депутатам Рады и назвала их «чужеродными», чтобы подчеркнуть, как далеки они от простого народа, передает ТАСС.

«Первым следует отдать мандат или отказаться от звезды героя?», - рассуждала Савченко с трибуны. По ее заявлению, если она отдаст звезду, которую ей в 2016 году вручил лично Петр Порошенко, то оскорбления в ее адрес со стороны его администрации вряд ли прекратятся. А если отдаст мандат – то тем самым предаст весь простой народ, который она представляет в украинском парламенте. «Так что я не отдам!», - заключила Савченко, прежде чем покинуть трибуну Рады.