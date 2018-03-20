Савченко знает, почему взрывались военные склады на Украине
20 марта 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сегодня на брифинге рассказала, что знает истинную причину, почему на военных складах Украины неоднократно происходили пожары и взрывы.
"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические", - отметила Савченко, добавив, что знает, как туда заносилась взрывчатка и как взрывались склады. По ее словам, это происходило, потому что истекал срок отчета о недостачах на артскладах. Савченко в курсе об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на украинских военных артскладах.
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