Савченко знает, почему взрывались военные склады на Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сегодня на брифинге рассказала, что знает истинную причину, почему на военных складах Украины неоднократно происходили пожары и взрывы. В Сети обсуждают странное видео, как Савченко "взрывает" Раду

"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические", - отметила Савченко, добавив, что знает, как туда заносилась взрывчатка и как взрывались склады. По ее словам, это происходило, потому что истекал срок отчета о недостачах на артскладах. Савченко в курсе об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на украинских военных артскладах.