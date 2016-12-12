СМИ: глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку и сбежал из страны

Украинские СМИ сообщают, что министр внутренних дел Украины подал заявление об отставке на имя премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что Арсен Аваков сразу же, как отказался от занимаемого поста, покинул территорию «незалежной». По некоторым сведениям, он решил не возвращаться на Родину, так как считает, что его нахождение на Украине небезопасно, передает tvzvezda.ru.

Уточняется: Арсен Аваков боится, что будет предана огласке преступная схема грабежа квартир, в которой принимали участие полицейские, погибшие во время перестрелки под Киевом. Стражи порядка по ошибке стали палить друг в друга, перепутав коллег с преступниками.