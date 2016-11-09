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//Общество

Аваков срочно удалил пост о "маргинале" Трампе

9 ноября 2016, 19:06 [ «АН-онлайн» ]

Аваков срочно удалил пост о "маргинале" Трампе
фото:globallookpress.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков уже удалил со своей страницы в Facebook известный пост, в котором назвал «опасным маргиналом» внезапно победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Пост был опубликован 31 июля после высказывания Трампа о возможности признать Крым российским во избежание Третьей мировой войны. «Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире», — утверждал министр внутренних дел. При том, что реформа ведомства напрямую зависит от американских финансовых вливаний.

Свои посты и статусы с бывшими ещё вчера в моде нелицеприятными «диагнозами» и прямыми оскорблениями в адрес считавшегося в Украине пророссийским Трампа вроде «идиот» или «клоун» начинают спешно удалять в соцсетях и другие политики, депутаты, чиновники. В числе таких «острословов» отметились, например, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-постпред при ООН Юрий Сергеев и депутат Вадим Денисенко.

Не исключено, что скоро также исчезнут с сайтов украинских СМИ издевательские телесюжеты, карикатуры и высказывания о новом президенте США. И «облизывать» его в медиапространстве страны начнут едва ли не активнее, чем прежде Обаму и Клинтон.

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