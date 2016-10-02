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Непотопляемый Аваков: добьются ли отставки самого влиятельного министра?

2 октября 2016, 15:43 [ «АН-онлайн» ]

Непотопляемый Аваков: добьются ли отставки самого влиятельного министра?
globallookpress.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков одновременно является и самым влиятельным и самым скандальным министром в Украине. Состав Кабмина постоянно видоизменяется, громкие политические скандалы сопровождаются отставками, однако Аваков, несмотря на то, что он чаще других становится фигурантом слухов, неприятных историй и даже уголовных дел, за свое кресло держится крепко.

Политики против Авакова

Провал реформы полиции – вот, в чем чаще всего обвиняют Арсена Авакова. Несколько недель назад проект постановления об отставке главы МВД был внесен на рассмотрение Верховной рады именно по этой причине.

Проект был внесен после страшной трагедии в Кривом озере Николаевской области, когда сотрудники местного отделения полиции жестоко избили, а затем застрелили местного жителя на глазах у его матери, жены и детей.

Резонансное событие произошло 24 августа, а уже 7 сентября нардеп от БПП (Блок Петра Порошенко, - ред.) Сергей Каплин зарегистрировал проект об отставке Авакова.

«Органы внутренних дел под руководством А.Авакова продемонстрировали неспособность обеспечить безопасность граждан Украины и бороться с криминалитетом. Массовость случаев применения оружия патрульными полицейскими в отношении граждан, которые совершают административные правонарушения, свидетельствует о незнании полицейскими базовых прав человека. Как известно, 24 августа 2016 года в Кривом озере Николаевской области полицейские замучили мужчину во время задержания, что продемонстрировало полный провал реформы полиции», - указано в пояснении к проекту постановления.

Каплин был уверен, что в парламенте будет достаточно голосов для отставки министра, однако проект постановления так и не был внесен на рассмотрение.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный проект постановления, который игнорируется – первый проект за отставку главы МВД остается без внимания уже больше года.

«Я не верю в отставку Авакова. Еще год назад депутаты нашего антикоррупционного комитета - я в том числе - внесли проект постановления об отставке Авакова. За 15 месяцев он не был даже внесен в повестку дня», - рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

Он выразил уверенность, что отставка Авакова спровоцирует распад коалиции, из-за чего могут быть проведены досрочные парламентские выборы.

«Аваков держит в заложниках всю конструкцию управления страной. Сегодня он самый высокопоставленный представитель Народного фронта во власти. По-сути, Аваков - супер-первый вице-премьер. Он - последний баланс БПП в правительстве. И его отставка спровоцирует развал коалиции. Другая не соберется, и страну будут ждать досрочные выборы. Сперва парламентские, а потом - возможно, и президентские. Поэтому, как бы ни хотелось, но отставку Авакова я не верю», - добавил Лещенко.

Общественность против Авакова

Часто бывает, что политик или чиновник, которого не жалуют коллеги, при этом остается народным любимцем. Но эта история не про Авакова. Скандальные заявления опального министра не раз возмущали общественность.

Наиболее резонансный конфликт между Аваковым и рядом общественных организаций, произошел буквально несколько дней назад.

23 сентября Аваков назвал вынужденное переселение граждан Украины одной из причин роста криминогенной ситуации в Украине.

«За годы войны в Киев заехало около миллиона беженцев-мигрантов с территории Донбасса. По всей стране от двух до трех миллионов человек создают также определенную проблематику. Это трудно контролировать в статистике», – сказал он.

Отметим, что по данным Минсоцполитики, по состоянию на 26 сентября зарегистрирован 1 701 571 переселенец из Донбасса и Крыма. Так, министр, пытаясь оправдать некачественную работу правоохранительный органов, одним махом оскорбил более полутора миллиона человек, по сути, назвав их потенциальными преступниками.

На это обратили внимание не только журналисты. Представители общественной организации «Восток-SOS» заявляют, что глава МВД Арсен Аваков дискриминирует переселенцев и потребовали от него извинений. В организации также отмечают, что Аваков не привел никаких доказательств наличия причинно-следственной связи между процессами вынужденного переселения значительного количества лиц с востока Украины и тенденцией роста преступности. Кроме того, активисты обвиняют Авакова в манипуляции цифрами.

«Многочисленность ВПО в Киеве по состоянию на июль 2016 года по данным Департамента социальной политики города Киева составляет 138 566 человек против заявленных миллиона, а общая численность ВПО по Украине по официальным данным Министерства социальной политики Украины на 19 сентября 2016 года – 1 703 932 человека против трех миллионов, указанных в заявлении министра», – отмечают в «Восток-SOS».

В организации считают, что из-за таких выступлений переселенцы сталкиваются с «дополнительными трудностями» по месту их временного пребывания: например, с нежеланием сдавать жилье в аренду, предоставлять кредиты.

Почему боятся Авакова?

Авакову часто приписывают «авторство» спланированных провокаций, в частности нападение и поджог здания телеканала «Интер» и даже покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса. Эти версии не находят официального подтверждения, однако постоянно муссируются в прессе.

Так, парламентская фракция «Оппозиционного блока» обнародовала результаты собственного расследования.

«Организаторами террористической атаки 4 сентября и блокирования «Интера» 5-6 сентября являются руководство и члены партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Александр Турчинов, а исполнителями — близкие помощники министра МВД. Это – Кива, бойцы гражданского корпуса «Азов», «Святой Марии»…», – заявлял депутат Александр Вилкул.

Главу МВД также часто обвиняют в финансировании вооруженных формирований, а также в наличии собственной армии в виде полка «Азов» (к слову, «Азов» в скором времени планирует зарегистрировать и собственную партию).

Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рекомендовал всерьез воспринимать угрозы Авакова, в чей бы адрес они не звучали.

«Это человек, который реально контролирует неформальные вооруженные формирования, их финансирует из коррупционных доходов, и я склонен его угрозы не по отношению ко мне – я его не боюсь – но в целом по отношению к обществу воспринимать серьезно», – утверждал Саакашвили.

В общем, биография Арсена Авакова с каждым днем обрастает все большим количеством темных историй; число политиков и общественников, которые точат зуб на министра, растет в геометрической прогрессии, но… по всей видимости, уровень влиятельности Авакова настолько же высок, насколько призрачна и возможность его отставки.

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