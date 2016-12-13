IBSF: чемпионат мира-2017 по бобслею будет перенесен из Сочи в другую страну

Скандал, разгоревшийся вокруг чемпионата мира по бобслею, который должен был пройти в Сочи в следующем году, закончился не в пользу России. Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе спортивных соревнований из РФ.

Пока неизвестно, где именно состоится чемпионат. Однако причину такого решения уже сообщили. В IBSF заявили, что пошли на такую меру, так как хотят заниматься не вопросами допинга, а организацией самих соревнований. При этом было отмечено, что данное решение было принято даже несмотря на все усилия России, приложенные для подготовки к проведению чемпионата в Сочи, сообщает vesti.ru.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкотировании предстоящих соревнований в связи с обвинениями нашей страны в допинговых махинациях на Олимпийских играх в 2014-м году. При этом российские спортсмены выразили сожаление, что их коллеги занимаются такими вещами, и заявили, что не последуют их примеру в случае переноса чемпионата из России.