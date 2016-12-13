Международная федерация бобслея: ЧМ-2017 не будет перенесен из России

Международная организация по бобслею и скелетону 13 декабря решила, что несмотря на возможный бойкот ЧМ-2017 в России сборными США и Южной Кореи, турнир все же состоится в Сочи и перенесен не будет.

Решение Международной федерации по бобслею и скелетону озвучила ее генеральный секретарь Хейке Гроссванг, сообщает «Лента.ru».

Ранее «АН-онлайн» сообщали о возможном бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборными США, Южной Кореи и Латвии. Несмотря на подобные заявления, в Международной федерации считают, что оснований для переноса соревнований из России нет.

В организации бобслея и скелетона сообщили, что никаких санкций к спортсменам, которые поддержат бойкот ЧМ-2017, применяться не будут.

Бобслеисты объясняют бойкотирование тем, что их не устраивает система проведения турнира, а именно – допинговая безопасность.

ЧМ-2017 по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля.