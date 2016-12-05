Сборные США хотят бойкотировать ЧМ в Сочи

С 13 по 26 февраля 2017 года столица зимней Олимпиады-2014 примет Чемпионат мира по бобслею и скелетону. 5 декабря появилась информация о том, что турнир планируют бойкотировать американские сборные.

Американское издание «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что сборные Америки по бобслею и скелетону продолжают политику бойкотирования ЧМ-2017 в российском Сочи, передает RT.

Американские спортсмены заявляют, что после допингового скандала в Сочи они не чувствуют себя в безопасности, так как, по их мнению, в России ничего не изменилось в отношении антидопинговой политики.

Олимпийский комитет США позицию своих атлетов поддерживает, хоть и неофициально.