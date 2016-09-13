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МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян

13 сентября 2016, 19:50 [ «АН-онлайн» ]

МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян
pixabay.com

Международный олимпийский комитет в ходе перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне (2008 и 2012 годы соответственно), уличил в употреблении допинга четырех российских спортсменов.

Метательница копья Мария Абакумова (серебро в метании копья), бегун Денис Алексеев, выигравший на тех Играх бронзу как участник эстафеты 4×400 метров, бегунья Инга Абитова и велогонщица Екатерина Гниденко лишены олимпийских медалей.

В допинг-пробах упомянутых спортсменов найден  дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

МОК на фоне допингового скандала объявил о проведении повторных проверок допинг-проб участников Игр в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. Из более 1200 проб около 100 проб оказались положительными.

 

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