Международный олимпийский комитет в ходе перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне (2008 и 2012 годы соответственно), уличил в употреблении допинга четырех российских спортсменов.

Метательница копья Мария Абакумова (серебро в метании копья), бегун Денис Алексеев, выигравший на тех Играх бронзу как участник эстафеты 4×400 метров, бегунья Инга Абитова и велогонщица Екатерина Гниденко лишены олимпийских медалей.

В допинг-пробах упомянутых спортсменов найден дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

МОК на фоне допингового скандала объявил о проведении повторных проверок допинг-проб участников Игр в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. Из более 1200 проб около 100 проб оказались положительными.